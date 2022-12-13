Мария Баданина: случилась бы советская литература без Горького – неизвестно

Организатор Фестиваля знаменитых писателей "Текст в Контексте" Мария Баданина рассказала Piter.TV о формате культурного мероприятия в этом году.

В Петербурге с 28 марта по 28 октября проводится III Фестиваль знаменитых писателей "Текст в контексте". В этом году событие посвящено 155-летию Максима Горького. Организатором фестиваля по традиции является Государственный литературный музей "ХХ век".

Мероприятия в рамках фестиваля будут проходить в течение полугода на разных городских культурных площадках.

За эти полгода мы должны сделать всё, чтобы напомнить петербургскому обществу о существовании Горького, о ценности его наследия и вкладе в мировую литературу. Одна из главных целей нашего фестиваля – подсветить личности тех писателей, в честь которых в Петербурге до сих пор нет музеев. В честь Горького, например, музея в Северной столице нет. Мария Баданина, руководитель Фестиваля знаменитых писателей

Уже сейчас в стенах семейного театра "Легенда" можно посетить передвижную выставку "Максим Горький. Человек с большой биографией". Экспозиция позволит вспомнить персонажей самых популярных произведений писателя, а также узнать больше о его уникальных качествах. Особое внимание уделено синестетическому восприятию мира, которое было присуще гению советской литературы. Так на стендах в отрывках из произведений подчеркивается присущая им цветовая гамма.

Горький – синестетик. Он наделяет слова и звуки определённым цветом. Его восприятие с годами менялось, и если ранние произведения очень яркие по цвету, то поздние уходят в черно-белую гамму. Мария Баданина, руководитель Фестиваля знаменитых писателей

Организаторы фестиваля предоставили площадкам, участвующим в проекте, определённую свободу выбора формата популяризации творчества Горького. В этом году особый вклад в подготовку фестиваля внесли музей. Так одной из центральных выставок проекта стала композиция "МАКСИМально Горький" в Музее политической истории России. Горький здесь представлен не столько как политик, а скорее, как общественный деятель.

Возможно, в обществе накопилось ощущение усталости от классического восприятия Горького, он как-то ещё в школе набил многим оскомину. Но если посмотреть на Горького не как на предмет зубрёжки, а на писателя, который вдохновлял своим примером многочисленных литераторов в своё время, который был рупором общественности, то оказывается, что Горький удивительный писатель – настоящая звезда на литературном небосклоне начала 20го века. Мария Баданина, руководитель Фестиваля знаменитых писателей

Выделить наиболее актуальную тему в контексте творчетства Горького невозможно. Он – многогранная личность, и каждое его начинание достигало успеха. Фестиваль "Текст в контексте" раскрывает его также как драматурга, который породил целое направление в театральной сфере. Как начинателя и вдохновителя крупных литературных проектов – например, серии книг "Жизнь замечательных людей", издательства "Всемирная литература", советской школы переводчиков, как издателя детской литературы и социального деятеля.

Охват мысли Горького был необыкновенно масштабен. Количество литераторов, которых он выпестовал, совершенно удивительно. Случилась бы советская литература без Горького – неизвестно, – уточняет Баданина.

Фестиваль знаменитых писателей в этом году продлится до середины осени, в программе будут присутствовать новые форматы: пешеходные экскурсии и даже спортивные мероприятия. Также будут задействованы Музей академии художеств, Музей железных дорог России, Выставка к 100-летию гражданской авиации России и Государственный музей спорта в Санкт-Петербурге. Для каждого найдется свой Горький в контексте современности.

"Текст в контексте" – ежегодный фестиваль, посвященный знаменитым писателям ХХ века – прозаикам, поэтам, сказочникам, драматургам, сценаристам. В 2021 году фестивальная программа была приурочена к юбилею писателя Евгения Шварца, в 2022 году – к 140-летию Корнея Чуковского. Ежегодно к фестивалю присоединяются театры, музеи, библиотеки, вузы, предприятия и общественные организации, которые проводят на своих площадках множество мероприятий для детей и взрослых.

Материал подготовила Анастасия Косичкина, Piter.TV

Фото: Piter.tv