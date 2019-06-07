Мадонна показала жестокость церкви в клипе "Dark Ballet"

Композиция войдет в состав ее нового альбома "Madame X".

Американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню "Dark Ballet". Видео опубликовано на официальном канале YouTube.

Клип длится чуть более шести минут и за это время зрителям показали судьбу темнокожих еретиков, которые столкнулись с жестокостью церкви. Главную роль в ролике сыграл рэпер-трансвестит Микки Бланко.

Композиция "Dark Ballet" войдет в состав ее нового альбома "Madame X", который выйдет 14 июня 2019 года. Ранее певица выпустила песни "Future", "Crave", "I Rise" и "Medellin".

Видео: YouTube/Madonna