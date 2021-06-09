Маас: Германия не видит необходимости пересматривать отношения с РФ

В Германии считают, что Москва не готова к диалогу.

Германия не будет пересматривать политику в отношении Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет "РИА Новости".

По его словам, что власти страны заинтересованы в хороших отношениях с Москвой, поэтому следует оставлять открытым окно для конструктивного диалога.

Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, во всяком случае, мы сейчас видим в Москве, что там нет такой же готовности к диалогу, которой бы мы хотели. Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Ранее в Германии назвали доказательства военного альянса России и Китая. По словам спеуиалистов, Москва и Пекин сотрудничают ради того, чтобы вытеснить Вашингтон из зоны собственных национальных геополитических интересов.

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