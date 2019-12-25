Die Welt объяснил, в каких сферах сотрудничают РФ и КНР.

В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая. Об этом говорится в материале издания Die Welt, автором которого выступил местный политолог Йоахим Краузе. По версии специалиста, Москва и Пекин сотрудничают ради того, чтобы вытеснить Вашингтон из зоны собственных национальных геополитических интересов. Аналитик уверен, что союз между странами уже "стал реальностью", о чем якобы свидетельствуют несколько фактом. Одними из них он назвал регулярные поставки в КНР новейшего вооружения, а также проведение совместных боевых учений.

Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов. Йоахим Краузе, автор Die Welt

Эксперт напомнил читателям о том, что РФ поставляет КНР С-400, а также истребители Су-35. Российские специалисты принимают участие с создании китайской противоракетной системы. После усиления войск РФ на границе с Донбассом в апреле текущего года, Пекин, по версии Краузе, сразу же усилил давление на Тайвань. Это якобы означало готовность Китая оказать России военную поддержку в случае вооруженного конфликта.

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