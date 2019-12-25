МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

Сергей Марченко рассказал об ответе коллег из МВФ на запрос Киева.

Международный валютный фонд отказал Украине в экстренной финансовой помощи. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Чиновник добавил, что Киев рассматривал возможность привлечения денежных средств в бюджет по принципу emergency finаnce.

Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce Сергей Марченко, министр финансов Украины

Эксперт отметил, что партнеры из МВФ дали четкий ответ о том, что будут работать с Украиной в рамках действующего соглашения. В начале июня совет МВФ одобрил Киеву новую программу поддержки на 1,5 года. Эксперты выделили стране пять млрд долларов. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов страна уже получила.

На Украине заявили о нехватке в госбюджете 3 млрд долларов.

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