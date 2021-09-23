МВД Украины: при покушении на помощника Зеленского использовались патроны из Венгрии

Всего следователи обнаружили на месте преступления 20 гильз от патронов калибра 7.62 мм.

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что при покушении на помощника Зеленского Сергея Шефира использовались патроны из Венгрии. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Украина-24".

По словам Енина, в настоящее время не исключается версия того, что боеприпасы попали на территорию Украины контрабандным путем. Отмечается, что на месте происшествия были найдены гильзы патронов калибра 7,62 миллиметра.

Такие патроны не выпускают на территории Украины. Производства Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Евгений Енин, замглавы МИД Украины

Он добавил, что следователи изъяли с места расстрела автомобиля Шефира около 20 гильз.

Напомним, автомобиль Сергея Шефира неизвестные обстреляли под Киевом 22 сентября. В транспортное средство попало более десяти пуль. В ходе инцидента был ранен водитель. Он получил три огнестрельных ранения и был госпитализирован. Сам помощник украинского лидера не пострадал. Шефир был эвакуирован сотрудниками правоохранительных органов в безопасное место. Полицейские проводят специальную операцию по розыску стрелявших. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил российского следа в организации покушения. По факту ЧП открыто уголовное дело - предварительно по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на покушение на своего помощника.

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