МВД Украины: пограничники подверглись нападению на границе с РФ

Двое сотрудников погранслужбы получили телесные повреждения.

Украинские пограничники подверглись нападению в Сумской области на участке государственной границы с РФ. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 18 июля. Сообщается, что два сотрудника погранслужбы получили телесные повреждения.

Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. из сообщения МВД Украины

В ведомстве подчеркнули, что нарушителям удалось завладеть табельным оружием украинских пограничников. Спустя некоторое время его удалось вернуть. Сейчас МВД совместно с Национальной полицией объявило в розыск причастных к инциденту. Возбуждено уголовное дело о похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов, а также об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Нарушителям может грозить до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время охрана госграницы усилена.

Ранее служба безопасности Украины рассказала, что силовикам удалось пресечь незаконный вывоз на территорию РФ комплектующих для ударных вертолётов Ми-24. В Харьковской области представители СБУ задержали подозреваемых "в нескольких метрах" от государственной границы. Вместе с ними находился товар на экспорт.

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