На Украине пресекли попытку контрабанды в Россию комплектующих к вертолетам Ми-24

Преступники пытались перевезти груз через Харьковскую область.

Служба безопасности Украины рассказала, что силовикам удалось пресечь незаконный вывоз на территорию РФ комплектующих для ударных вертолётов Ми-24. В Харьковской области представители СБ задержали подозреваемых "в нескольких метрах" от государственной границы. Вместе с ними находился товар на экспорт.

Заблокировали канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации. пресс-служба СБУ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному контролю. Ведутся следственные мероприятия. Максимально наказание для преступников - пять лет лишения свободы.

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Фото: Facebook/Служба безпеки України