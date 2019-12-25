На Украине пресекли попытку контрабанды в Россию комплектующих к вертолетам Ми-24

Служба безопасности Украины рассказала, что силовикам удалось пресечь незаконный вывоз на территорию РФ комплектующих для ударных вертолётов Ми-24. В Харьковской области представители СБ задержали подозреваемых "в нескольких метрах" от государственной границы. Вместе с ними находился товар на экспорт.
Заблокировали канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации.
пресс-служба СБУ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному контролю. Ведутся следственные мероприятия. Максимально наказание для преступников - пять лет лишения свободы.
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Фото: Facebook/Служба безпеки України
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