МВД Украины: Аваков подал заявление об отставке по предложению Зеленского

Антон Геращенко объяснил причину ухода главы МВД с должности.

В МВД Украины заявили, что Арсен Аваков подал заявление об отставке по предложению президента Владимира Зеленского. Верховная Рада утвердила это решение после заявления министра. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина-24" сделал заместитель главы правоохранительного ведомства Антон Геращенко.

Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение. Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно. Антон Геращенко, замглавы МВД Украины

Эксперт рассказал, что уход с должности Авакова не связан с тем, что министр встречался с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом. Американец прибыл в Киев 12 июля. Он пробудет в стране две недели.

Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку.

Видео: YouTube / Україна 24