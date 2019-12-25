МИД Украины вышлет из страны консула России в Одессе

Ему предстоит покинуть Украину до 30 апреля.

В Министерстве иностранных дел Украины объявили российского консула в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В МИД заявили, консул обязан покинуть территорию страны до 30 апреля. Также в ведомстве подчеркнули, что выдворение консула является ответной мерой на действия Москвы, которая накануне объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства. Ему предстоит уехать из России до конца дня 30 апреля.

Напомним, 21 апреля территорию РФ покинул украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. По данным ФСБ, его подозревают в получении секретной информации. В МИД РФ заявили, что такое деяние не совместимо со статусом сотрудника дипмиссии и является недружественным шагом в российско-украинских отношениях.

Ранее Россия объявила о высылке итальянского дипломата.

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