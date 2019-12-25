МИД России: США нарушают договор СНВ-3

Нарушение заключается в превышении количества разрешенного вооружения.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Соединенные штаты нарушают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В частности сообщается, что количество имеющихся у США пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков превышает условия СНВ-3 на 101 единицу. Однако по данным американской стороны, число этого вооружения равно 800, что соответствует условиям заключенного договора.

Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу. из заявления МИД РФ

В ведомстве отметили, что американские данные не соответствуют действительности. Сообщается, что США ранее вывели из договора БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, однако, это состоялось таким образом, что в настоящее время невозможно подтвердить, действительно ли данное вооружение является непригодным для использования ядерного оружия.

Также в МИД заявили, что США переименовали четыре шахтные пусковые установки таким образом, что они теперь не могут быть предусмотрены СНВ-3 в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

Ранее Захарова назвала истеричной реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске.

Фото: ВК / МИД России