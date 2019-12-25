Субмарины США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой

НЛО зафиксировали с помощью гидролокаторов.

Подводные лодки Военно-морских сил США заявили об обнаружении под водой неопознанных быстродвижущихся объектов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Mirror.

Согласно данным британского издания, неизвестные объекты обнаружили с помощью гидролокаторов за несколько недель до обнародования отчета Пентагона о НЛО.

Американские моряки фиксировали объекты, двигавшиеся на больших скоростях, не характерных для подводных аппаратов, включая субмарины. из публикации The Mirror

Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО у берегов Сан-Диего. Сообщалось, что темный объект передвигался по небу рядом с военно-морским кораблем-невидимкой.

Ранее Байден отшутился и не стал отвечать на вопрос об НЛО.

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