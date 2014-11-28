Президент "отправил" корреспондента к Бараку Обаме.

Американский президент Джо Байден отшутился и не стал отвечать на вопрос об НЛО. Прокомментировать собственную позицию о природе неопознанных летающих объектов у политика попросили журналисты во время пресс-конференции в Белом доме, на которой спикер выступал вместе с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси неожиданно для Вашингтона захотел задать вопрос. Байден заявил, что готов ему ответить, если представитель консервативного издания не будет задавать ему "вредные вопросы как обычно".

Президент Обама говорит, что есть снимки и записи объектов в небе, этих неопознанных воздушных явлений, и он говорит, что мы не знаем точно, что это такое. А вы как думаете, что это? вопрос Питера Дуси

В ответ на это действующий президент Байден отшутился, призвав журналиста спросить об НЛО еще раз. Такая реакция со стороны главы Белого дома вызвала смех среди журналистов.

В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО у берегов Сан-Диего.

Фото: Белый дом