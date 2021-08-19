  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:51
82
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Афганистане на президента Гани

0 0

В ведомстве заявили, что афганский лидер упустил шанс сформировать инклюзивное правительство, в которое бы вошли все этнополитические силы страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России РФ Захарова заявила, что ответственность за происходящее в Афганистане полностью лежит на бежавшем из страны президенте Ашраф Гани. Об этом она сказала в ходе брифинга.

На протяжении последних трех лет он [Ашраф Гани] располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать плавному формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она отметила, что в настоящее время российской дипломатическое представительство в Кабуле работает в штатном режиме. Сотрудники посольства делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ, которые находятся на территории Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер сегодня заявил, за происходящее сейчас в Афганистане ответственны власти Соединенных Штатов. По его словам, ответственность Соединенных Штатов обусловлена их решением покинуть территорию данного государства.

Видео: МИД РФ

Теги: афганистан, ашраф гани, мария захарова, мид россии, талибан
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии