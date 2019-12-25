МИД Германии призвал граждан покинуть Украину

В случае, если покинуть страну безопасным путем не представляется возможным, ведомство рекомендовало своим гражданам оставаться в безопасном месте.

Немецкий МИД призвал граждан, остающихся на Украине, покинуть страну. Об этом говорится в заявлении, распространенном РИА Новости.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Донбассе. Он уточнил, что в планы России не входит оккупация территории Украины. Несмотря на это, Кремль намерен стремиться к демилитаризации и денацификации страны. В этой связи, немецкое внешнеполитическое ведомство упомянуло, что на Украине начались боевые действия и ракетные обстрелы. В случае, если покинуть страну безопасным путем не представляется возможным, ведомство рекомендовало своим гражданам оставаться в безопасном месте.

МИД ФРГ добавил, что "эвакуация граждан из Украины при поддержке немецких органов власти в настоящее время невозможна".

Ранее мы сообщили, что Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.

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