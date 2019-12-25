Политик добавил, что в Белоруссии растет лучшая в мире картошка.

Александр Лукашенко заявил о готовности поставлять сахар в Россию. Об этом политик рассказал в рамках рабочей поездки в Слуцкий район, в которой ему показали процесс уборочной кампании.

Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар...Смешно: из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский политик отметил, что правительство должно грамотно распределить продукцию для того, чтобы избежать скачка цен на картофель и овощи. Он добавил, что урожая должно хватить до следующего года. При этом Лукашенко подчеркнул, что продавцам никто не запрещает продавать зарубежную продукцию.

Нарышкин: власть в Белоруссии пытаются сменить неконституционными методами.

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