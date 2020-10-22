Эксперт: Лукашенко и оппозиция договорились по вопросу конституции

Политолог присутствовал на встрече Лукашенко с активистами, находящимися в СИЗО.

Александр Лукашенко и оппозиция договорились по вопросу конституции. Об этом сообщил политолог Юрий Воскресенский, слова которого приводят журналисты из Sputnik Беларусь. Эксперт присутствовал на встрече между политиком и заключенными активистами в СИЗО.

Все участники "круглого стола" выступают за однопалатный парламент. Сроки принятия изменений – ноябрь-декабрь и обсуждение на Всебелорусском собрании и последующее принятие на референдуме Юрий Воскресенский, белорусский политолог

По словам специалиста, оппозиция согласилась с тем, что изменения в Основной закон республики должны приниматься или опровергаться на референдуме. До этого положения документа должны пройти обсуждение на Всебелорусском собрании. Воскресенский уточнил, что депутаты не смогут принять обновленную конституцию единолично.

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