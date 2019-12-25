Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет транзита власти

По словам политика, он не готовит сыновей себе в преемники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в Белоруссии не будет транзита власти. Он заявил, что не готовит своих сыновей себе в преемники. Видео с выступлением политика показал телеканала "Россия-1". Ролик доступен на YouTube-канале. Также глава государства прокомментировал готовящуюся в республике конституционную реформу.

Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один! Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ. И пять лет я не буду президентом, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить Александр Лукашенко, белорусский политик

Напомним, что Александр Лукашенко имеет троих сыновей, семерых внуков и внучек. Старший сын политика работает помощником президента Белоруссии по вопросам национальной безопасности, а также членом Совета безопасности республики. Средний сын по имени Дмитрий находится на посту главы центрального совета государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб". Младший сын Николай - студент.

Лукашенко рассказал о покушении на него в 1994 году.

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