Глава Белоруссии заявил, что ждать революции в республике не стоит.

Александр Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства не будет. Об этом политик сообщил во время правительственного заседания. Слова главы республики приводят журналисты из "Пула Первого" в Telegram-канале.

Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что начал готовить новый состав правительства Белоруссии еще полгода назад. Решение принято еще до президентских выборов, которые в стране запланированы на 9 августа 2020 года. В настоящее время Совет министров возглавляет Сергей Румас. Он находится в должности с 2018 года.

Александр Лукашенко считает, что подавляющей части руководителей Совмина стоит остаться на своих должностях. Новые предложения по изменению состава правительства Белоруссии внесены на рассмотрение президента.

Лукашенко потребовал навести "порядок в городе-герое Минске".



