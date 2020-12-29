Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия "не рухнет на колени". Об этом политик сообщил во время встречи с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцевым. Глава государства заслушал доклад чиновника. Руководитель уточнил, что на республику оказывается внешнее давление, которое следует учитывать в вопросах развития республики.
Мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика, очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, - вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии
Александр Лукашенко, белорусский политик
По словам Лукашенко, 2021 год для Белоруссии начинается с неопределенности. Политик заметил, что имеет в виду ограниченность ресурсов. Он призвал к мобилизации всех имеющихся средств, а уже потом начинать "браться за что-то новое".
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Видео: YT / Белта
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