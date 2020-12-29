Лукашенко предложил ужесточить наказание за неуплату налогов по примеру США

Президент Белоруссии назвал это "капитальной задачей" для Совета министров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ужесточить наказание за неуплату налогов. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета министров. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Глава республики назвал введение жестких мер "капитальной задачей для всех присутствующих". В качестве примера Лукашенко предложил взять американские законы.

Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее в Белоруссии назвали даты проведения совместных с Россией учений.

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