Лукашенко прокомментировал полет Ту-160 вдоль границ Белоруссии

Александр Лукашенко прокомментировал полет российских бомбардировщиков Ту-160 вдоль границ Белоруссии. По словам политика, силы Минобороны РФ показали, что западные рубежи республики надежно охраняются. Пролеты были организованы в рамках совместных учений Минска и Москвы "Славянское братство-2020".

Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России. Еще никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях

Александр Лукашенко, президент Белоруссии