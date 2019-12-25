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Лукашенко прокомментировал полет Ту-160 вдоль границ Белоруссии
Сегодня, 13:23
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lesjasap

Лукашенко прокомментировал полет Ту-160 вдоль границ Белоруссии

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Российские ракетоносцы пролетели над Белоруссией в рамках учений "Славянское братство-2020".

Александр Лукашенко прокомментировал полет российских бомбардировщиков Ту-160 вдоль границ Белоруссии. По словам политика, силы Минобороны РФ показали, что западные рубежи республики надежно охраняются. Пролеты были организованы в рамках совместных учений Минска и Москвы "Славянское братство-2020". 

Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России. Еще никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Лукашенко, военные задействовали в операциях  беспрецедентное число новейших вооружений, включая ракетоносцы.

Белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, ту-160
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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