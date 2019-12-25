Это произошло сразу после инаугурации Александра Лукашенко.

Белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту. Об этом сообщили журналисты из местного издания Sputnik Беларусь. По данным СМИ, это произошло после того, как состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко.

В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины" сообщение местных СМИ

Напомним, что в республике 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу с более чем 80% голосов одержал Александр Лукашенко. Согласно законодательству страны, инаугурация главы государства должно состояться в течение двух месяцев после дня голосования.

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