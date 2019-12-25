Александр Лукашенко призвал защищать независимость Белоруссии

Политик заявил о чувстве гордости за граждан республики.

Александр Лукашенко призвал защищать суверенитет и независимость Белоруссии. Об этом белорусский политик заявил во время торжественной церемонии в Дворце Независимости в Минске, посвященной инаугурации.

День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик подчеркнул, что дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. Лукашенко отметил, что в нем "много гордости белорусов", которые вместе прошли испытания на прочность своих убеждений.

Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации.