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Александр Лукашенко призвал защищать независимость Белоруссии
Сегодня, 12:35
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lesjasap

Александр Лукашенко призвал защищать независимость Белоруссии

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Политик заявил о чувстве гордости за граждан республики.

Александр Лукашенко призвал защищать суверенитет и независимость Белоруссии. Об этом белорусский политик заявил во время торжественной церемонии в Дворце Независимости в Минске, посвященной инаугурации.

День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик подчеркнул, что дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. Лукашенко отметил, что в нем "много гордости белорусов", которые вместе прошли испытания на прочность своих убеждений.

Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, инагурация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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