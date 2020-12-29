Политик призвал ориентироваться на опыт соседних государств.

Александр Лукашенко предложил скорректировать законы для пресечения действий против государства на фоне происходящих в стране протестов. Об этом сообщили журналисты агентства БелТА со ссылкой на слова политика, которые тот произнес на совещании по вопросам совершенствования республиканского законодательства.

Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства Александр Лукашенко,белорусский политик

Лукашенко предложил коллегам подробнее изучить опыт других стран (Франции, Германии, России) в данной сфере. Он полагает, что Минск может вернуться к законам и иным актам о проведении массовых мероприятий, которые касаются общественной безопасности.

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Фото: ТГ/Пул Первого