Китай готов поставлять в Белоруссию вакцину от коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По информации источника, глава государства провел телефонный разговор с председателем КНР СИ Цзиньпином. Оба обменялись поздравлениями с очередной годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Также Лукашенко и Цзиньпин обсудили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом.
Пекин подтвердил готовность поставить в Белоруссию необходимое количество вакцины от COVID-19.
Ранее стало известно, что Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии.
Фото: Pixabay.com
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