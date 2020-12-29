Лидеры двух стран также обсудили принимаемые меры по борьбе с пандемией.

Китай готов поставлять в Белоруссию вакцину от коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По информации источника, глава государства провел телефонный разговор с председателем КНР СИ Цзиньпином. Оба обменялись поздравлениями с очередной годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Также Лукашенко и Цзиньпин обсудили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом.

Пекин подтвердил готовность поставить в Белоруссию необходимое количество вакцины от COVID-19.

Ранее стало известно, что Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии.

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