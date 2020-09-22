Президент Белоруссии встретился с губернатором Приморского края.

Александр Лукашенко предложил отправить белорусских строителей на космодром "Восточный". Об этом политик заявил в рамках встречи с главой Приморского края Олегом Кожемяко. Спикер отметил, что готов сделать все необходимое, чтобы в дальнейшем развивать сотрудничество с регионом.

Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам белорусского политика, специалистов республики не превзойдут по качеству работ даже японские или корейские строители. Лукашенко добавил, что Приморский край географически далеко находится от Белоруссии, однако Владивосток не рассматривается Минском как "чужой город".

Мы очень часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Если вам нужна будет помощь, которую мы можем оказать, а вы знаете наши возможности, мы всегда готовы подключиться Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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