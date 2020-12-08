Белорусский политик оценил условия лечения зараженных пациентов в Минске.

Александр Лукашенко посетил реанимацию для больных COVID-19. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала "Пул Первого". По данным СМИ, глава государства выразил надежду на то, что республика уже находится на плато по заболеваемости коронавирусом.

Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 8 декабря политик посещает с рабочим визитом Столбцовскую центральную районную больницу. Его встречает главный врач Светлана Глебко. Медик рассказала гостю об организации работы с пациентами, структуре учреждения и материально-технической базе госпиталя. На данный момент в больнице лечатся 121 пациент с инфекцией.

Глебко уточнила, что в ноябре за сутки в Минске регистрировалось по 20 новых пациентов ежедневно. Сейчас же показатель упал до 12 человек.

МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой организации.

Видео: Telegram / Пул Первого