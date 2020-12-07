Александр Лукашенко поручил местным властям трудоустроить безработных. По его словам, безработица провоцирует акции протеста и влечёт увеличение преступности.
Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать.
Александр Лукашенко
Он отметил, что неработающий человек — "это не просто протестун на улице". По мнению Лукашенко, он опасен, может совершить преступления, которые потом придётся раскрывать за бюджетные деньги.
Ранее Лукашенко описал "демократичную схему" распределения полномочий в стране.
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