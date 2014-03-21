По словам политика, многие хотят сместить его с должности президента.

Александр Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию. Об этом политик сообщил во время выступления с докладом на Всебелорусском народном собрании. Спикер заявил, что он не нравится многим, поэтому его хотят свергнуть.

Да Лукашенко не тот, да, Лукашенко неугоден. Но дело ж не в Лукашенко. Придет время, изберете нового Лукашенко, или кого-то еще там среди нас, талантливых, вас людей много таких. Дело, конечно, в Лукашенко прежде всего, но цели ведь другие – нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам белорусского лидера, Минск постоянно будут пытаться атаковать, поэтому Белоруссии необходимо выстоять под натиском.

Напомним, что шестое ВНС проводится в Минске во Дворце республики. Форум будет проводиться два дня.

Лукашенко заявил об обсуждении в США "мифической угрозы с востока".