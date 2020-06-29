Политик прокомментировал "накаление обстановки! в стране.

Александр Лукашенко допустил обращение майдана к "иностранному государству". Об этом белорусский лидер рассказал во время закрытого заседания с активом Минской области. Фрагменты встречи опубликовали журналисты телеканала "Беларусь 1".

Политик отметил, что в стране происходит расшатывание обстановки перед президентскими выборами. По его словам, если бы полиция "не отрезвила некоторых", то сейчас государство бы накрыли протесты во многих городах.

Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава страны напомнил, что через майдан начинаются беспорядки, а затем - "вплоть до обращения к иностранному государству". Лукашенко добавил, что не исключает такой вариант развития событий, так как должен "думать по максимуму". Политик добавил, что не может предугадать, какие действия предпримет оппозиция.

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России.

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