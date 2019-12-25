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Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга
Сегодня, 15:08
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lesjasap

Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга

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Глава Белоруссии оставит в стране 1 млрд долларов, которые должны были быть возвращены России.

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о рефинансировании долга. Об этом сообщили журналисты из издания Sputnik Беларусь со ссылкой на слова политика. По информации от президента республики,в четверг Минск и Москва обсудят вопрос рефинансирования долга в размере одного миллиарда долларов.

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Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский политик объяснил, что Минск сможет оставить в республике 1 млрд долларов вместе того, чтобы вернуть его России. По словам Лукашенко, эти деньги станут хорошим подкреплением для национальной валюты.

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Теги: белоруссия, рефинансирование долга
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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