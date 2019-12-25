Политик напомнил о Годе народного единства в Белоруссии.

Александр Лукашенко дал совет по развитию белорусской нации. Слова политика привели журналисты из информационного агентства БЕЛТА. Глава республики призвал народ сплотиться и развиваться на позитивных идеалах и делах. По мнению политика, вручение генеральских погон и госнаград в Год народного единства имеет особое значение.

Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное — нацеленных на результат... Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению Лукашенко, Минск смог сформировать общество, которое понимает, что его основой является упорный созидательный труд, а также сплоченность граждан и взаимовыручка. Политик надеется, что сможет вместе с нацией сделать все для того, чтобы дети и внуки белорусов жили в мире.

Лукашенко заявил, что оппозиция пытается найти его дворец.

Фото: Telegram/Пул Первого