Белорусский политик прокомментировал дипломатическое соглашение между Ереваном и Баку.

Александр Лукашенко дал прогноз развития ситуации в Нагорном Карабахе. Слова белорусского политика приводят журналисты информационного агентства БелТА. Спикер выступил на совещании, посвященном внешней политики республики.

Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами — Арменией и Азербайджаном — теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости Александр Лукашенко, белорусский политик

Александр Лукашенко напомнил, что до настоящего мира в Нагорном Карабахе еще далеко. По его словам, там необходимо обеспечить условия для жизни населения, возвращающегося в свои дома. Он также призвал гарантировать безопасность национальных меньшинств.

Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы по Минску.

Фото: Pixabay.com