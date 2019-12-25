Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы по Минску

Александр Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы в отношении Минска. Об этом белорусский политик сообщил на заседании, посвященному внешней политике республики. Слова спикера приводят журналисты местного агентства БелТА. Политик считает, что позиция Варшавы и Вильнюса может перечеркнуть все из того, что было достигнуто во взаимоотношениях соседних государств за долгое время.
К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого...Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения, прямо скажу - с теми, кто нас уважает, а также принципы искренности и порядочности
Александр Лукашенко, белорусский политик
Лукашенко назвал печальной ситуацией, при которой "так называемые партнеры" оказались не готовы к работе с Минском в сложившихся условиях.
Лукашенко: Россия и КНР оказали Белоруссии поддержку в условиях внешнего давления.
Фото: Pixabay.com
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