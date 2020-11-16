Лукашенко допустил передачу до 80% полномочий парламенту и кабмину

К Всебелорусскому народному собранию планирует распределить полномочия честно и справедливо.

Александр Лукашенко допустил передачу в будущем до 80% полномочий парламенту и правительству Белоруссии. По его мнению, для этого не придётся вносить изменения в Конституцию.

Лукашенко подчеркнул, что об этом он договорился с руководством республиканского парламента.

Для того, чтобы процентов на 70–80 передать полномочия парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо. Александр Лукашенко

Он отметил, что к Всебелорусскому народному собранию планирует распределить полномочия честно и справедливо, при этом сам не будет уходить от ответственности. Лукашенко считает, что в последнее время своими решениями он подставляет себя под острую критику общества.

Ранее мы писали, что более 1 000 человек были задержаны в ходе акций протеста в Белоруссии.

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