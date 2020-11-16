Более 1 000 человек были задержаны в ходе акций протеста в Белоруссии

В столице массовые задержания произошли на улице Червякова в Минске.

Правоохранительные органы задержали более 1100 человек были задержаны в ходе акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

На своём сайте организация разместила список с именами 1 126 задержанных. Большинство из них — в Минске. Также силовики задерживали протестующих в Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве.

В столице массовые задержания произошли на улице Червякова в Минске — на так называемой площади Перемен. Собравшиеся почтили память скончавшегося накануне мирного протестующего 12 ноября Романа Бондаренко.

Ранее Лукашенко допустил восстановление в вузах отчисленных из-за протестов студентов.

Видео: Telegram / TUT.BY новости