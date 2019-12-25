Лукашенко: Россия и КНР оказали Белоруссии поддержку в условиях внешнего давления

Политик провел совещание, посвященное внешней политике Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил о том, что Россия и Китай оказали Белоруссии поддержку в условиях внешнего давления. Слова политика приводят журналисты местного агентства БелТА. С соответствующим заявлением глава государства выступил на заседании по вопросам внешней политики.

При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде Александр Лукашенко, белорусский политик

Политик указал участникам совещания на необходимость дальнейшего выстраивания отношений с Москвой и Пекином. Он напомнил, что с данными странами заключены договоренности на высшем уровне. Также к расширению связей привели визиты в республику глав российских регионов.

Лукашенко допустил передачу до 80% полномочий парламенту и кабмину.

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