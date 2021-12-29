Лыжник Большунов пропустит спринт на ОИ-2022

Спортсмен принял решение поберечь силы.

Российский лыжник Александр Большунов не будет участвовать в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Спринт стартует 8 февраля в 11:45 по московскому времени. Национальную сборную на этом старте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. По словам Вяльбе, Большунов принял решение поберечь силы и пропустить гонку.

Саша не стартует сегодня. Вместо него никого выставлять не будем. Решение приняли вчера поздно вечером. Елена Вяльбе, глава ФЛГР

Напомним, 6 февраля Большунов принес в копилку сборной РФ первую золотую медаль. Спортсмен занял I место в скиатлоне. Вторым к финишу пришел россиянин Денис Спицов, отстав от лидера гонки на 1 минуту 11 секунд. Бронзу получил представитель Финляндии Ийво Нисканен.

Ранее российский сноубордист Виктор Уайлд победил в заезде за III место в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России