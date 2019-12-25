  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лидеры G7 призвали РФ прекратить "дестабилизирующее поведение"
Сегодня, 16:33
134
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Лидеры G7 призвали РФ прекратить "дестабилизирующее поведение"

0 0

Россию призвали перестать вмешиваться в демократические системы других стран.

Страны G7 призвали Москву прекратить "дестабилизирующее поведение". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, представители "Большой семерки" подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией. 

Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе.

из заявления "Большой семерки"

Лидеры G7 заявили, что российские власти обязаны перестать вмешиваться в демократические системы других государств международного сообщества, а также призвали РФ выполнять обязательства в области прав человека.

Ранее мы сообщали, что Байден хочет послать РФ сигнал о единстве США и Европы.

Фото: Twitter/Stephen Colbert

Теги: большая семерка, россия, саммит g7
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии