Лидеры G7 призвали РФ прекратить "дестабилизирующее поведение"

Россию призвали перестать вмешиваться в демократические системы других стран.

Страны G7 призвали Москву прекратить "дестабилизирующее поведение". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, представители "Большой семерки" подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией.

Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе. из заявления "Большой семерки"

Лидеры G7 заявили, что российские власти обязаны перестать вмешиваться в демократические системы других государств международного сообщества, а также призвали РФ выполнять обязательства в области прав человека.

Ранее мы сообщали, что Байден хочет послать РФ сигнал о единстве США и Европы.

Фото: Twitter/Stephen Colbert