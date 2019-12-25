Лидеры G7 призвали РФ прекратить "дестабилизирующее поведение"

Страны G7 призвали Москву прекратить "дестабилизирующее поведение". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, представители "Большой семерки" подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией.
Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе.
из заявления "Большой семерки"
Лидеры G7 заявили, что российские власти обязаны перестать вмешиваться в демократические системы других государств международного сообщества, а также призвали РФ выполнять обязательства в области прав человека.
Ранее мы сообщали, что Байден хочет послать РФ сигнал о единстве США и Европы.
Фото: Twitter/Stephen Colbert
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