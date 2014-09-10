Летай как Бердмэн, жаль, что ты Земо. В кинотеатрах – режиссерский дебют Даниэля Брюля

Разбираем фильм "По соседству", который боролся за "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля в этом году.

Известный актёр проживает в шикарной квартире в центре Берлина. У него – успешная карьера и размеренный ритм семейной жизни. По дороге в Лондон на пробы в сверхсекретный супергеройский проект комедиант задерживается в местном баре, встреча с посетителем которого перевернет планы Даниэля.

Для начала – краткое содержание предыдущих серий. Победителем Берлинале в этом году стал универсальный фильм-высказывание, который громко рассказывает о пандемийном времени, нравах и лицемерии, окружающем нас до сих пор. Но кто "противостоял" картине Раду Жуде? В конкурсе фестиваля в этом году было и немецкое кино, за состоянием сферы которого интересно наблюдать со стороны. Три фильма в конкурсе: самобытная документалка "Господин Бахман и его класс" выиграла Серебряного медведя, две другие – подчеркнуто интернациональны, актерскую награду получила актриса Марен Эггерт – фильм "Я создан для тебя" с Дэном Стивенсом ("Красавица и чудовище", "Легион") в главной роли.

Постепенно до нас доходят и другие фильмы – на российские экраны выходит режиссерский дебют актера Даниэля Брюля ("Гудбай, Ленин!", "Сокол и Зимний Солдат", роль барона Земо) – картина также была в конкурсе Берлинале, но призов не получила. Это не повод пропускать фильм, потому что наблюдать за первой пробой талантливых актеров всегда интересно.

Брюль отчетливо самоироничен и открыт – говорит на испанском (особенности происхождения – он родился вне Германии), английском и немецком уже в первой сцене, слегка нервный и нарциссичный. Актер бабочкой порхает по городу, обсуждает сверхсекретный фильм по комиксам, в котором ему дают читать только одну страницу сценария – это явный кивок в сторону американских киностудий.

Сам Брюль не ставит себя в позицию идеального главного героя, ему противопоставляется персонаж актера Петера Курта ("Между рядами", сериал "Вавилон-Берлин") – главная находка фильма. Родившийся в ГДР Курт выдает сильный перфоманс на разных уровнях от человека из несуществующей страны, наследие которой в современной Германии призрачно и незримо. Ассоциации – хичкоковское "Окно во двор".

При этом размаха Marvel зрителям ждать не стоит, картина отчетливо театральная и местами даже "для внутреннего пользования". В хлестких диалогах проговариваются основные проблемы жителей больших городов Германии: конфликт Востока и Запада страны, конфликт социальный, внутренний. С текстом режиссеру Брюлю помогали не последние люди. Писатель Даниэль Кельманн в стране нарасхват, сайт Гёте-центра даже сообщает, что его роман "Тилль" попал в шорт-лист Международной Букеровской премии 2020 года и будет экранизирован создателями сериала "Тьма" для платформы Netflix.

При этом с темпом происходящего наблюдаются неровности – бодрый старт с вкраплениями "Бёрдмэна" и самоиронии уходит в детективную интригу, которая не цепляет мертвой хваткой до финала, а просто ведет к завершению истории. Упражнения в прекрасной камерности засчитываются, теперь зрителю можно ждать от Брюля чего-то большего.

Картина в прокате с 21 октября

Отсмотрел Федор Быков, Piter.tv