Куда сходить в Петербурге на выходных 19 и 20 июня

Piter.TV традиционно делится небольшой подборкой интересных мероприятий на субботу и воскресенье.

Грядущие выходные в Петербурге будут аномально жаркими: синоптики прогнозируют до +30 градусов! Самое время гулять, загорать на пляжах города или даже пробовать воду в водоемах Ленобласти. Можно и просто погреться на солнышке, лежа с книгой на траве в центре города, только обязательно наденьте головной убор и намажьтесь солнцезащитным кремом.

А Piter.TV традиционно делится небольшой подборкой интересных мероприятий на субботу и воскресенье.

Суббота, 19 июня

На набережной реки Охты, которая не так давно стала полноценным общественным пространством, с утра можно будет взбодриться и размяться в компании таких же спортсменов-любителей. Тренер МЦ "Квадрат" Данила Романов проведет спортивную тренировку по системе табата, функциональный комплекс кроссфита и покажет силовые упражнения на различные группы мышц.

Начало в полдень. ул. Передовиков, 16 к2

В Петрикирхе пройдет концерт Amadeus Concerts. Музыканты исполнят сочинения великого композитора Людвига ван Бетховена, особенную атмосферу создаст обстановка лютеранской церкви. По словам организаторов, даже не разбирающийся в классике слушатель сможет оценить музыку Бетховена и полюбить ее.

Начало в 15.00. Невский пр-т, 22-24. Билеты можно купить здесь.

На территории Сосновского лесопарка состоится квест-игра "Сосновка в до-мажор". Желающим поучаствовать в ней предложат вспомнить историю Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, которую доставил на Сосновский аэродром летчик Литвинов. Участники смогут воссоздать этот исторический факт, собирая потерянные листы симфонии, а также вспомнить важные события и факты Великой Отечественной Войны.

Участие бесплатное, начало в 13.00. Подробности в группе БДЦ "Старт".

Еще одна прогулка, уже не игровая, пройдет по Литейной части Петербурга. Все желающие могут пройтись с экскурсоводом по адресам, связанных с именем великого поэта Михаила Лермонтова, и послушать его стихотворения и рассказы о жизни. Организаторы предложат сразу три маршрута: по Моховой улице, Гагаринской улице и по улице Пестеля.

Начало в 13.00. Записаться на прогулку можно по телефону 272-75-95.

Воскресенье, 20 июня

В галерее "Мольберт" идет красочная выставка Бояна Стоянова "Иконы поп-культуры". Художник изобразил популярных актеров, героев мультфильмов, законодателей моды в цветах, в которых он сам их видит. На выставке можно встретить как дядю Скруджа и Минни Маус, так и Дэвида Боуи, Эминема и Фриду Кало. Заодно можно сделать парочку стильных фото на фоне белых стен и ярких картин.

Вход на выставку свободный, начало работы- 12.00. Большая Конюшенная ул., 11, второй двор Капеллы.

В книжном магазине "Порядок слов" организуют творческую встречу с легендарным звукооформителем Ленфильма Сергеем Фигнером, работавшим над фильмами Александра Сокурова, Алексея Германа, Алексея Балабанова, Владимира Бортко. После беседы со звукооформителем покажут документальный фильм о мастере своего дела. Фильм "Фигнер" снял Давид Чебан.

Начало в 19.30, вход свободный. Набережная реки Фонтанки, 15

С удовольствием провести время на свежем воздухе можно в Румянцевском саду. Там в 14.00 пройдет воскресный концерт под открытым небом. Перед музыкальным павильоном сада расставят стулья для слушателей, на сцену выйдут оркестры, народно-инструментальные и джазовые коллективы, артисты петербургской эстрады.

Вход свободный. Университетская наб., 17

Коллаж: cottonbro / Pixabay / Pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels; ВКонтакте / Галерея "Мольберт"