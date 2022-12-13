Кучеров и Василевский стали чемпионами Матча звезд НХЛ 2023

Атлантический дивизион в финале соревнования обыграл Центральный дивизион.

Сборная Атлантического дивизиона стала победителем Матча всех звезд от Национальной хоккейной лиги. В финальной схватке команде с результатом 7:6 удалось обыграть на льду представителей Центрального дивизиона. Мероприятия прошли в городе Санрайзе американского штата Флорида. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 1, 5, а также 10, 13 и 19 минутах, 18, 20 минутах спортсмены Мэттью Ткачук, российский нападающий Никита Кучеров, Дилан Ларкин (реализовал хет-трик), Давид Пастрняк и Расмус Далин. Форвард Кучеров также запомнился зрителям матча одной результативной передачей. У проигравших голами отличились на 15, 19, 20, 20 и 20 минутах Микко Рантанен, Джейсон Робертсон, Клейтон Келлер, Натан Маккиннон и Кейл Макар. Вратарь сборной Атлантического дивизиона Андрей Василевский вышел на лед только после первого периода. Он отразил 11 из 16 бросков по воротам команды. За Центральный дивизион выступали нападающие Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, которые не отметились результативными действиями на льду.

По итогам соревнования Мэттью Ткачук был признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ. По итогам двух матчей он набрал 7 очков (за 4 шайбы и 3 результативные передачи). Напомним, что Матч всех звезд состоял из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате "три на три". В полуфинале сборная Центрального дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона со счетом 6:4, а сборная Атлантического дивизиона выиграла у Столичного дивизиона со счетом 10:6.

Овечкин забил гол в ворота Василевского в Матче звезд НХЛ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости