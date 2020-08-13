Крупный лесной пожар начался на территории заповедника в Калифорнии

Огонь охватил почти 4 тысячи га леса.

Природный пожар начался в среду в Национальном заповеднике Анджелес в штате Калифорния. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NBC. Эксперты уточнили, что огонь начал быстро распространяться по территории. Сейчас пламя охватило около четырех тысяч га леса.

В настоящее время в ликвидации огня участвуют сотрудники лесной охраны и пожарные службы. Специалисты эвакуируют жителей из сотни ближайших домов. Борьба с пламенем осложняется высокой температурой воздуха, низким уровнем влажности и порывистым ветром.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

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Видео: Youtube/ABC7