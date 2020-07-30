В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Лос-Анджелеса.

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на Геологическую государственную службу. Эксперты уточнили, что подземные толчки произошли недалеко от Лос-Анджелеса.

Землетрясение зафиксировано в 11:29 утра 30 июля по местному времени (14:29 по московскому времени). Эпицентр природного катаклизма располагался в 33 километрах к северо-восточной части ЛА. Очаг расположен на глубине в 7,9 километра

На данный момент правоохранительные органы уточняют информацию о возможных разрушениях и пострадавших.

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Видео: YT / KTNV Channel 13 Las Vegas