Киев хочет, чтобы Москва взяла на себя политическую ответственность.

Леонид Кравчук призвал Россию определиться по договоренностям "нормандской четверки". Слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе приводят журналисты из "Интерфакс-Украина". По словам эксперта, Москва должна выразить свою позицию по поводу комплекса договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата".

Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года заявление киевской делегации

Напомним, что переговоры по Донбассу проводятся в Минске с 2014 года. В феврале 2015 года лидеры Украины, России, Германии и Франции встретились на саммите, в рамках которого были приняты Минские соглашения. В частности, документ предусматривает прекращение огня и обмен пленными.

Киев предложил демилитаризировать Донбасс и провести там выборы.

Фото: Pixabay.com