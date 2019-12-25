Леонид Кравчук призвал Россию определиться по договоренностям "нормандской четверки". Слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе приводят журналисты из "Интерфакс-Украина". По словам эксперта, Москва должна выразить свою позицию по поводу комплекса договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата".
Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года
заявление киевской делегации
Напомним, что переговоры по Донбассу проводятся в Минске с 2014 года. В феврале 2015 года лидеры Украины, России, Германии и Франции встретились на саммите, в рамках которого были приняты Минские соглашения. В частности, документ предусматривает прекращение огня и обмен пленными.
Киев предложил демилитаризировать Донбасс и провести там выборы.
Фото: Pixabay.com
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