По мнению политика, именно гонка вооружений привела к распаду СССР.

Глава киевской делегации в Трехсторонней группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук предрек России поражение в новой гонке вооружений. Об этом политик сообщил телеканалу RTVI. Политик напомнил, что Советский Союз распался именно из-за гонки вооружений с США.

Если Россия примет сегодня эту гонку вооружений, возьмет ее за основу в борьбе с Европой и мировым сообществом, она этой гонки не выдержит. Это понимает каждый, кто умеет анализировать Леонид Кравчук, первый президент Украины

Эксперт заявил журналистам, что верит в то, что Москва откажется от своих "так называемых сил", а также от песни "я многие страны перевидел, шагая с винтовкой в руках". Он призвал Россию жить цивилизованно, общаться и участвовать в мировых процессах не с оружием в руках, а при помощи собственных достижений и демократии.

Украина передумала отказываться от Минских соглашений.

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