Партнёры призывают, чтобы участники соглашения придерживались единой логистической площадки.

Украина передумала отказываться от Минских соглашений — по крайне мере до того момента, пока не будет найдена другая площадка для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

На этом настаивают наши партнеры по "нормандскому формату" — Германия и Франция. Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

По его словам, они призывают, чтобы участники соглашения придерживались единой логистической площадки — а именно Трёхсторонней контактной группы.

При этом, отметил Резников, Минские соглашения не являются идеальными и требуют доработки.

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