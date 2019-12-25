Кравчук рассчитывает на активную позицию США и Запада по урегулированию на Донбассе

Об этом первый президент Украины сообщил местным журналистам.

Леонид Кравчук заявил, что рассчитывает на активную позицию США и Запада по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом первый президент Украины сообщил в интервью местному телеканалу "Настоящее время".

Я теперь надеюсь на более сильное давление Запада и США...В США новая команда президента Джо Байдена неоднократно заявляла: "Мы не позволим России поступать так, как она поступает. Мы сделаем все, чтобы она выполняла нормы международного права Леонид Кравчук, глава киевской делегации в Трехсторонней группе

Политик напомнил, что поддержка Вашингтона позиции Киева подтверждается новым руководством США, делающего конкретные заявления по данному поводу. Ранее Кравчук также сообщал об отсутствии перемирия в регионе конфликта. Он также выступал с заявлением о том, что на Донбассе военным следует отвечать на каждый выстрел выстрелом.

Кравчук предложил признать конфликт в Донбассе войной.

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