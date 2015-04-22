Он также уверен, что Киев ни в коем случае не пойдет на уступки России.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил признать конфликт в Донбассе войной. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

По мнению политика, формулировка "антитеррористическая операция" (АТО) является странной для обозначения нынешних событий в регионе.

Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить, что они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Кравчук уверен, что Киев будет называть вещи своими именами и действовать активно и системно. Также власти ни коем случае не пойдут на уступки России.

Ранее Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении.

Видео: YouTube / Україна 24